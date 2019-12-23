新聞分析 陸再降關稅 一箭四鵰

中美剛傳出即將簽署第一階段貿易協議的好消息，大陸隨即宣布調降新一批進口商品關稅，為大陸2020年的「穩經濟」打了一劑強心針，預期在減輕通膨壓力、擴大內需、調整經濟結構，以及爭取國際支持等四方面，都可獲得加分效果，稱得上是「一箭四鵰」的高招政策。

大陸國務院關稅稅則委員會23日公布調降進口關稅的859項商品中，主要涵蓋農產品、藥品、高科技零組件等，切中大陸目前民生和產業最急迫需求的商品。以農產品來說，列入清單的凍豬肉尤受關注，因豬肉價格飆漲導致物價指數竄升，大陸11月的CPI增速已飆高到4.5％，創近8年之最，此時降低進口凍豬肉關稅，將有助於平抑大陸的豬肉價格，緩解通膨壓力。

而受貿易戰和全球經濟低迷影響，近年大陸經濟增速逐漸放緩，擴大進口以提振消費，為2020年以至於未來經濟成長「穩定軍心」。至於半導體為主的高科技零組件正是這是降稅清單的主角之一，透過降稅來減輕本土業者進口設備和零組件的關稅負擔，對於大陸提升本土半導體等高端技術產業的發展，將可助一臂之力。

採購美豬也是中國在中美貿易談判的一顆重要棋子，降低該商品關稅等於為中國擴大採購美豬做好了前期準備工作。在中美貿易戰的角力過程中，大陸對市場的開放程度和關稅壁壘一直是外界抨擊的焦點，近兩年大陸加快對外開放市場的腳步，此時持續降低進口關稅，也可一掃外界的質疑，為大陸在接下來的中美貿易折衝中增添底氣，在國際舞台贏得更多的支持者。