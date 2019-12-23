大陸社科院：2025年前成為高收入國家

中國社會科學院今天發表「2020年社會藍皮書」聲稱，中國家庭收入介於人民幣10萬至50萬元間的「中等收入群體」持續擴大，目前已達4億人；中國將於2021至2025年間步入「高收入國家」。

綜合澎湃新聞等媒體報導，兼任全國人大常委的中國社科院學部委員、社會政法學部主任李培林，今天在這本藍皮書發表會暨「中國社會形勢報告會」上，作上述表示。

中國官方對「中等收入群體」的定義是，整個家庭年收入介於人民幣10萬至50萬元（新台幣43萬至215萬元）間的家庭成員。外界則有人將中國這一群體與他國的「中產階級」畫上等號，但目前沒有定論。

李培林說，中國中等收入群體成長的關鍵，是調整收入分配的結構。中國和已開發國家最大的差距就是巨大的城鄉差距，還有很多農民仍屬於低收入階層。

他表示，如何讓這些低收入農民進入中等收入群體，特別是先讓職業農民、有技術的農民、現代的農民都進入這一群體，是中國完成現代化轉型非常重要的基礎性條件。

李培林提到，現在中國60%以上的經濟動力貢獻來自國內消費。而國內消費持續拓展和成長，便是依賴中等收入群體的快速成長。

此外，李培林提到，以目前經濟成長速度來看，中國將在第14個5年規劃（「十四五」規劃，2021至2025年）期間，從中等偏上收入國家，步入「高收入國家」。（中央社）

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