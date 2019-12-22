中國多起地鐵施工塌陷 官方要徹查

中國廣州、廈門本月分別發生地鐵施工塌陷事故，中國官方日前發出緊急通知，要求各地正在興建的軌道交通都要徹底排查安全隱患。話音才落，長沙21日又出現路面塌陷，疑似與地鐵施工有關。

中國住建部下屬中國建設報20日報導，在廣州和廈門的事故後，中國住建部辦公廳與國家發改委辦公廳近日聯合印發「緊急通知」，要求各地對所有在建城市軌道交通專案安全隱患進行全面徹底排查。

綜合陸媒報導，12月1日，廣州地鐵11號線沙河站車站施工導致路面塌陷，3人連車帶人落入坑中失聯至今。13日，廈門地鐵2號線呂厝路口施工處發生因水管破裂，導致約500平方公尺的路面塌陷，當時行經該路段的2輛汽車因而落入大坑中，車上人員已脫困。

根據長沙晚報網，21日晚，長沙正在興建的地鐵5號線附近一處路面塌陷，寬度約5公尺，無人員傷亡或被困，但周邊區域因此停電。

中國12月密集發生上述地鐵施工相關安全事故。查詢公開報導，早在5月和7月，青島地鐵4號線和1號線就分別發生過失工段坍塌事故，共造成6人死亡。8月底，杭州地鐵5號線施工段也發生路面坍塌，導致滲漏水和天然氣洩漏，影響附近居民住宅。

「緊急通知」要求加強施工過程的事中監測，對水文地質條件和周邊環境複雜的工程加密監測布點，加大監測頻率，做到即時預警。

財新網引述上海市岩土工程檢測中心副總工程師袁家余表示，目前，中國的施工監測大都屬於週期性監測，通常是一天或者3小時監測一次，空檔期間若發生異常，根本無法預警。自動化連續型監測技術可以解決這個問題，但對綿延數公里的大範圍施工來說，這種技術成本過高。