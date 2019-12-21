廣州黃埔區房市 限購鬆綁

大陸當前加速推動粵港澳大灣區發展，近期該區域城市頻傳房市寬鬆利多。最新消息是，廣州市黃埔區日前也推出住房限購鬆綁新規，凡經認定在該區工作半年以上的人才，均不受戶籍限制，父母、配偶父母也享受同等購房資格，成為大陸「北上廣深」四個一線城市中，首個主城區（蛋黃區）鬆綁限購的城市。

華夏時報21日報導，自今年11月8日以來，粵港澳大灣區內頻推房地產寬鬆政策，包括廣東省江門、佛山、廣州、深圳等城市在43天內發布十項房地產利多，分別從人才購房、稅費制度、限售條件等方面對現有政策進行調整。

中原地產首席分析師張大偉對此表示，近期粵港澳大灣區內多個城市的房地產政策出現微調，成為大陸2019年第四季房地產調整政策波動最頻繁的區域。多數城市都調整人才政策，先前執行限購的城市都是調整人才在當地報戶口，但最近大灣區多個區域的人才可以不在當地報戶口，直接購房。

這些寬鬆政策當中，以吸引人才為名的政策數量最多。12月4日，佛山市住建局發布「關於進一步完善人才住房政策的補充通知」，在該市工作、具有本科及以上學歷等非該市戶籍人才，首間購房不受戶籍與個稅、社保繳存限制。

另外，廣州市11月22日將外地人購房所需連續5年單獨的社保或稅單，更改為可疊加使用，隨後又於12月17日起對在廣州市無房的港澳人士開放首間購房限制。12月13日、17日與20日，廣州市下轄的南沙區、花都區與黃埔區又分別開放人才購房的戶籍限制。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，上述約束條件並不嚴格，因此客觀上會刺激部分購房需求。過去地方政府會針對人才放寬購房，但是此次政策提及人才的父母、配偶父母和成年子女也可以購房，可視為較大的鬆綁。但需注意的是，部分人才家屬或已有房產者，或會藉機炒房，因此在實踐過程中應強調「房住不炒」的政策導向。