大基金首次減持 匯頂科技入列

大陸為扶持自家半導體產業所設立的「國家集成電路產業投資基金」（簡稱大基金），目前其一期計畫已進入回收期，近日首度披露減持計劃，擬自2020年1月14日起至4月10日，透過集中競價交易方式，分別減持聯發科轉投資公司匯頂科技、國科微、兆易創新三家公司不超過1％的股份，減持消息引發市場關注。

接近大基金的業界人士對此表示，大基金此番減持為正常的投資退出行為。在大基金5年的投資期滿後，退出一方面是滿足股東的回報要求，一方面也可回籠資金，進行新一輪的產業投資與扶持。初步估算，截至12月20日，大基金一期對匯頂科技、國科微、兆易創新的持股帳面獲利，接近人民幣（下同）90億元。

但另有市場人士認為，在大基金的加持推漲下，今年A股半導體族群無論是長期或短期漲幅均表現亮眼，近一年時間半導體指數最大漲幅也超過1倍。如今在大基金首度減持下，短期內對整體類股的衝擊可能難以避免。

中國證券報21日報導，2014年成立的大基金一期，已於2018年9月底投資完畢，累計投資77個專案、55家半導體企業。在大基金一期加持下，大陸指紋識別晶片商匯頂科技、廣播電視系列晶片商國科微、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）業者兆易創新，三家A股上市企業今年累計漲幅分別高達180％、96％和226％。

其中，匯頂科技曾在9月23日股價飆漲6％助攻下，一度成為首檔市值破千億元的A股半導體股王。大基金一期於2017年11月透過協議受讓的方式，以每股93.69元、合計28.29億元對價受讓總計3,020萬股公司股份，約占匯頂科技總股本6.63％。截至20日，上述持股帳面獲利33.57億元。

此次減持前，大基金一期持有國科微2,812.5萬股股份，截至20日，對國科微的投資帳面獲利約8.36億元。另外持有兆易創新股票3,121.3萬股，持股帳面獲利約46.65億元。

芯謀研究首席分析師顧文軍指出，大基金一期是市場化管理的基金，減持合乎情理，特別是大基金二期已於今年10月22日正式註冊成立，註冊資本為2,041.5億元，因此一期投資項目有選擇性的、分階段退場也相當合理。