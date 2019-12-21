陸媒：中央大力支持 澳門證交所未來可期

中國國家主席習近平昨天結束澳門之行，未如外傳宣布建立澳門證券交易所。但陸媒事後報導指中央下令大力支持，澳交所已形成方案，並稱「未來可期」。

綜合證券時報及21世紀經濟報導，廣東省將按照中央規劃部署，大力支持澳門加快對澳門證券交易所的可行性研究工作，配合澳門建立以人民幣計價結算的證券市場，並稱澳門特色金融、澳交所「未來可期」。

報導指出，在澳門建立證券交易所的計畫，早在今年2月公布的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」中就提出「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」。

報導並指出，今年10月，廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍在第8屆嶺南論壇上透露，澳交所的方案已上報中央，或以人民幣為結算貨幣，定位方向是美國的納斯達克證券交易所（NASDAQ）。

澳門金融管理局則回應，已委託國際顧問公司對此開展可行性研究。目前，相關研究工作正有序進行。

澳門金管局說，考慮到澳門鄰近已有多個成熟的金融中心，澳門要在此領域有所突破，必須充分了解自身的優勢。因此，該可行性研究將以「發揮澳門所長、服務國家所需」的原則，並根據國家對大灣區的戰略部署作整體性的考慮。

報導引述金融業投行人士表示，短期來看，澳交所的業務主線最好仍以債券業務為主，但從長期來看也將發展股票市場，不過更多的可能是吸引歐洲企業，尤其是歐洲的科技企業來澳門上市。

廣東省社會科學院港澳台研究中心主任、財政金融研究所所長任志宏說，澳交所如果落成，對於豐富人民幣離岸的資本市場格局意義非常重大。他認為，「澳門版」納斯達克有望成為大灣區內科技企業向國際社會的重要融資平台。

不過，香港蘋果日報則引述澳門學者表示，這次的國家任務只是「搭個棚，做台戲」，更遑論取代香港國際金融中心的地位。

報導說，現實上，澳門在設立證交所面對不少難關，包括資金池深度不足、人民幣處於貶值周期、澳門人相對欠缺投資意願且多已投資港股、金融基建落後、監管制度未完善、金融人才短缺等。

習近平訪問澳門前，有外電報導指他此行會宣布連串對澳門的新政策，包括建立以人民幣計價的證券交易所、加速推動澳門正在構建中的人民幣結算中心，還將劃設中國大陸土地供澳門開發使用。

延伸閱讀

取代香港！習近平擬將澳門發展為金融中心

澳門催生證交所 方案已上報中央

習近平到訪前夕 澳門信評展望遭降至「負面」