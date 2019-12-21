法官化身網紅拍賣豪宅 1小時內成交額破億元

大陸直播行業正夯，大陸當地法院更與電商平台合作「直播帶貨」，拍賣的商品包括：海景房、首飾等執行標的物，1個小時內拍賣品的成交額破人民幣（下同）1億元，引起外界熱議。外界分析，這種拍賣方式不但有助於提高處置資產的知名度與曝光率，維護相關當事人的合法權益，更能夠普及法律知識。

新浪財經報導，「雙12」當天浙江寧波市中級人民法院與線上拍賣平台聯合在某電商平台上「直播帶貨」，有森林、海景房、手機吉祥號碼等執行標的物。在短短1個小時20多分鐘的直播拍賣裡，共34件拍賣品成交，成交額破億元。

一般而言，當事人勝訴後，敗訴方有給付的的義務，但現實中往往有很多敗訴方不願積極履行給付義務，導致法院需要保全處置其財產，以便及時兌現勝訴方的合法權益。

不過，法院處置被執行人財產時，未必會順利，尤其是涉及財產方面的問題，如：房產、車輛、首飾等並不容易交付現金。因此，相關財產便需要進行拍賣等進行處置，以兌現成現金維護勝訴方的合法權益。

值得注意的是，根據大陸民事訴訟法及相關司法解釋的規定，人民法院處置保全的財產時，可以視情況實行網路拍賣，以便降低拍賣費用，提高拍賣流程的公開透明，減少黑箱操作概率。

報導指出，法官「帶貨」顯著增加了擬處置資產的知名度和曝光率，讓更多網民產生圍觀、競拍慾望，讓擬處置資產以更高價格拍賣，很多擬拍賣資產都以較高價格甚至遠超起拍價的價格成交。

同時，這種方式也能夠普及法律常識。在「帶貨」直播現場，法官們往往以詼諧幽默的語言和表情介紹著擬處置資產，同時介紹涉及執行環節、拍賣環節的法律知識，讓這些平時少有人問津的冷知識得以普及，讓公眾更全面了解法院執行工作。

外界分析，法官為法院所處置的資產「代言」，既符合網路時代的傳播思路和行為風格，並不違反法官的行為規範，這不僅無損其威信，反而會為法官形象加分。