逾1/3美眾議員 籲啟動台美BTA

為鞏固台美關係，促進雙方經濟發展，超過美國聯邦眾議院三分之一席次、共計160位美國眾議院議員日前致函美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer），呼籲啟動台美雙邊貿易協定（BTA）談判，為美國創造就業機會，也闡明美國對台灣與區域的持續承諾。

對美國國會此舉，我經濟部官員20日聽聞後表示，「迫不及待、為什麼不簽？」官員稱，過去台美雙邊有台美貿易暨投資架構協定（TIFA），就是簽署FTA的準備工作，但因這兩年美豬、美牛問題尚未解決，因此缺少具體成果。未來若能在雙邊貿易協定階段就可一併處理，在關稅減讓及項目開放做出具體承諾，相信就有機會促成台美簽署貿易協定。

綜合外媒報導，這封給萊海澤的公開信是由美國眾議院台灣連線4位共同主席Steve Chabot、Gerry Connolly、Mario Diaz-Balart與Albio Sires發起，並獲得其他156位眾議員連署。

公開信提到，今年是台灣關係法簽署40週年，這項具有里程碑意義的立法為台美關係奠定架構，雙方共同致力於民主、尊重法治與自由市場原則。台灣是美國第11大貿易夥伴、美國農產品的第八大出口市場、美國液化天然氣的主要購買者，也是主要的半導體供應商。

信函稱，台灣已表達與美國公平、嚴謹與高標準協商雙邊貿易協定的強烈期望，與台灣達成協定將能解決現有的市場准入問題，擴大包括農產品在內的美國產品市場，並能為與區域其他國家未來協定提供高標準。

公開信指出，BTA將鼓勵台灣對美國製造業更多投資，因為台灣出口將為美國製造商，提供所需的投入，並有助於美國創造高薪就業機會。

今年以來，我政府自總統蔡英文以降，均曾多次透過不同場合，向美方人士表達希望洽簽台美雙邊貿易協定的意願。

對於美國眾議員聯合支持啟動美台貿易協定談判，經濟部官員表示，現在台美關係非常好，當美國眾議院有這樣的聲音，就會提醒美方需要重視此事，我國會先跟美國在台協會（AIT）了解相關進度，並與美國國務院保持良好關係，才能讓相關協定能正式簽署。