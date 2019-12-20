李克強：明年經濟下行壓力更大

2019年大陸經濟快速下滑，大陸正面臨嚴峻的經濟保衛戰。大陸國務院總理李克強日前表示，2020年經濟下行壓力可能更大，他強調政府要全面做好「六穩」工作，保持經濟運行再合理區間。

在中美貿易戰及結構性調整內外夾擊下，大陸2019年經濟增長快速下滑，第一季、第二季分別年增6.4％、6.2％，第三季更創有紀錄以來季度最低，為6％，觸及全年目標6～6.5％底部。但隨著11月消費、工業等部份景氣數據出現好轉，經濟學家預測2019年有望達成全年目標。

新華社報導，李克強18日接見全國政府秘書長以及辦公廳主任會議全體代表時表示，2019年國際形勢複雜嚴峻，國內新舊矛盾交織，但全年發展主要目標任務能夠較好完成。

不過李克強指出，2020年中國經濟發展可能遇到更大的下行壓力、面臨更複雜的局面，各級政府工作任務艱鉅，責任重大，要全面做好「六穩」工作，包括穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，保持經濟運行在合理區間。

李克強說，面臨更複雜的局面，要堅定信心，應對挑戰，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定。

12月10日至12日召開的中央經濟工作會議上，大陸國家主席習近平表示，大陸正處於經濟轉變的關鍵時期，結構性與體制性等問題交織之下，經濟下行壓力加大。外部面對國際金融危機後的深度調整期，動盪與風險增多，必須做好工作預案。因應此局勢，2020年要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。