香港證交所總裁 大幅出脫持股

港媒報導，香港證券交易所總裁李小加18日大幅出脫其持有的證交所股票，而且賣在近半年的最高點，引發市場關注。證交所對此拒絕評論，有專家認為李小加此舉會影響投資人信心。

香港聯合交易所資料顯示，李小加18日大幅出脫其手中逾6成的港交所股票，總計賣出65萬股，平均每股港幣256.533元，套現港幣1.66億元（約新台幣6.2億元）。

香港經濟日報報導，根據公開訊息，李小加於2010年首次買入港交所股票，當時持股達7.32萬股，此後經過多次增持，持股數於今年4月達105.38萬股，9年間並未出現減持。

報導稱，李小加減持的時機「令人驚嘆」，正好是近半年港交所股票最好的價位，「不負港交所行政總裁之名」。

報導引述港交所發言人證實，這次是李小加首次減持港交所股權，並強調這是李小加的個人決定，不評論其減持原因或未來會否進一步減持。

今年58歲的李小加於2009年10月加入港交所，今年剛好任職10年。他自2010年起擔任港交所行政總裁迄今，任期至2021年10月15日。

香港投資雜誌「經濟一周」引述信誠證券聯席董事張智威分析稱，通常上市公司主席或行政總裁作空，都會給予市場一個「股份見頂」的負面訊號，也會影響市場信心。

報導並引述宏彙資產管理董事林嘉麒分析，李小加的股份大部分是來自薪酬合約，沒有成本可言。李小加這次大幅減持股票，意味著現價已反映了港交所大部分的情況；這個消息也會令投資者對港交所前景的信心下滑。

報導稱，一直以來，李小加對港交所的發展都充滿信心，近日還對港交所近3年的規劃提出了展望。

他在港交所今年的第3季報中表示，儘管所處環境極具挑戰，港交所在2019年前9個月「仍有不俗表現」。

不過港交所9月宣布要收購倫敦交易所，隨後遭到倫交所拒絕，「世紀聯婚」告吹。近日又傳出中央將支持澳門成立證交所，市場出現港交所恐走下坡的聲音。

港交所股價今天早上開盤後雖一度下挫，不過截至午盤休市仍力守平盤，每股報255元。

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