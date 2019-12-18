聯想帝國 揮別柳傳志時代

一如日前市場傳聞，被大陸科技業界譽為「中國IT教父」的聯想控股創辦人、董事長柳傳志18日向該公司董事會提交書面辭呈，於12月31日卸任董事長職務，將一手打造的世界500強企業交棒給50歲的聯想控股高級副總裁兼財務長寧旻，新團隊將於2020年1月1日上任，意謂聯想帝國正式揮別「柳傳志時代」。

香港經濟日報18日報導，被阿里巴巴創辦人馬雲盛讚為「中國企業界的財富」、現年75歲的柳傳志正式宣告退休後，象徵著大陸改革開放以來最早的一批創業家，漸漸退出商業界舞台。

聯想控股18日公告，董事長柳傳志辭任公司董事長、執行董事及提名委員會主席職務，同時宣布，將頒發「名譽董事長」職銜予柳傳志，並簽訂資深顧問協議，自2020年起為期一年，到期後可自動續期不超過兩年。柳傳志將應董事會要求，為企業重大決策提供意見及建議，對核心高階經理人團隊提供管理建議及指導。

另外，聯想控股第二號人物、總裁朱立南也由執行董事調任為非執行董事，不再出任公司總裁，改由執行董事李蓬接任總裁一職。這說明聯想控股權力核心將由「柳朱配」交接到「寧李配」。

然而對投資人來說，聯想控股與聯想集團當前的股價處於低谷。聯想控股18日收報17.38港元，漲幅2.11％，但自2015年上市以來股價累跌約60％。聯想集團18日收報5.24港元，跌幅1.87％，近五年股價累跌約達63.3％。這讓柳傳志的卸任顯得美中不足。

柳傳志早年曾在中科院計算所從事科學研究工作，40歲時和11位同事於1984年在北京中關村創辦聯想集團前身：北京計算機新技術發展公司。隨後於1989年正式成立聯想集團，打造自主品牌。聯想在2004年宣布以17.5億美元收購IBM的PC業務後，一舉成為全球最大PC公司，但柳傳志隨後於2005年首度卸任聯想集團董事長職務。

2008年金融危機重創全球經濟，加上聯想全球重組計劃耗費巨資，當年大虧2.26億美元。逼使柳傳志2009年回任聯想集團董事長，直到2011年底才重新交棒給現任聯想集團董事長楊元慶。