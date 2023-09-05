藥華藥前8月營收30.6億元 超車去年全年

藥華藥（6446）受惠罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）的美國銷售成長，累計前8月營收30.6億元、年增71.2％，已超越去年全年的28.8億元。

為因應未來市場的需求，藥華藥台中廠預計今年完成第二條生產線，竹北廠則預計於2025年完工，2026年投產。另，美國FDA預計9月中實地查核台中針劑廠。

藥華藥8月營收4.6億元，月增2.9％，年增121.4％；該月銷售仍以美國市場為主，歐洲並未出貨。

利多不斷的藥華藥，旗下新藥Ropeg用於治療真性紅血球增多症（PV）的臨床研究，繼今年5月登上全球最權威的醫學期刊《New England Journal of Medicine》，其成本效益分析並於8月初登上《Journal of Comparative Effectiveness Research》後，Ropeg用於治療PV的長期臨床研究結果於8月底登上《Nature》系列期刊《Leukemia》，研究結果證實Ropeg治療PV患者可改善存活率，具潛在優勢。

另外，藥華藥也獲納入「富時全球股票指數系列」（GEIS）中多項指數，包括：富時環球指數（FTSE All-World Index）、富時全球全市場指數（FTSE Global All-Cap Index）、富時完整全市場指數（FTSE Global Total-Cap Index）、及富時全球中型股指數（FTSE Global Mid Cap Index）。富時羅素指數的專業知識和產品已被全球機構和散戶投資者廣泛使用，此次調整將於2023年9月15日美國股市收市後（即2023年9月18日）正式生效。