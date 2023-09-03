新冠/流感二合一抗原試劑 台塑生醫快篩 攻下日版圖

台塑生醫海外布局告捷，旗下全球首見的「新冠/流感二合一抗原試劑」已於8月初通過日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）審查，取得日本體外診斷用醫藥品許可證，初期訂單25萬劑。伴隨日本觀光旅遊持續升溫，需求可望進一步放大。

台塑生醫表示，新冠/流感二合一抗原試劑經日本當地臨床驗證，準確度高達97.5％。目前流感、新冠疫情正值流行，而日本旅遊也非常熱絡，透過檢測產品能判斷症狀起因，可準確給予克流感或新冠處方，降低醫療系統之重症治療壓力。日本合作代理商初期25萬劑訂單預計9月底出貨完畢，後續預估每年將有數百萬劑需求。另台塑生醫擬以日本資料申請印度、印尼等東南亞地區核准，擴大海外銷售版圖。

此外，台塑生醫運用與明志科大共同開發的OLED光療技術專利，完成全台第一個「微光眼鏡」，透過光照調節睡眠節律，可望改善失眠族群的困擾；相對國外要價萬元，台塑生醫「微光眼鏡」在集團管理中心常委王瑞瑜要求以高性價比回饋消費者的原則下，預計訂出4,500元的親民價。

台塑集團近年積極部署醫療領域，台塑生醫近年結合長庚等專業資源，擬定「再生醫學」、「高端醫材」及「智慧醫療」三大發展領域。因應再生醫療兩法三讀通過，台塑生醫完成「和康」、「長春藤生命科學」策略投資，結盟長庚體系搶進骨科、幹細胞等再生醫學應用，讓既有人工代用骨延伸至骨水泥與針劑型膠原蛋白、玻尿酸領域，並強化布局細胞治療與基因治療領域。高端醫材部分，規畫以台塑生醫宜蘭廠作為「台塑生醫生技園區」用地，除檢驗試劑自動化產線外，亦評估設置次世代檢驗試劑與生化膜特用醫材產線。

此外，台塑化與美商科騰合資的HSBC（氫化苯乙烯嵌段共聚物）廠，訴求點滴袋、鹽水袋、針筒、包膜等醫療級產品；南亞規畫「減白過濾血袋擴建」，由普瑞博提供血白過濾的關鍵技術，於樹林廠設立台灣第一個血袋生產廠；台塑則入股普瑞博，在仁武成立醫材中心，運用雙離子高分子抗沾黏的核心技術，結合PVC、PP、EVA塑料，開發世界首創抗沾黏複合膠粒，用於洗腎管、白血球減除過濾器、抗沾黏導尿管、注射針筒等，預計12月完工。





