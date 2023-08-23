新型流感疫苗7,200萬預購案 國光生得標

國光生技（4142）宣布，衛福部疾病管制署新型流感疫苗預購協議採購案，由國光生技得標，當新型流感疫情爆發，這項預採購案可確保台灣在最短時間內取得疫苗。

國光生表示，目前每年生產的四價流感疫苗內含四種流感病毒（依當年度WHO建議為2種A型流感及2種B型流感病毒），而新型流感疫苗為單一流感病毒株的生產，只要取得新流感病毒株，並完成臨床及法規要求，國光生有信心能在六個月之內逐批生產，滿足國人防疫需求。

國光生技強調，國光四價流感疫苗不僅每年供應台灣五成以上公費流感疫苗，也已在泰國、中國取得藥證並銷售，今年可望持續透過藥證申請，拓展亞洲市場；另，密切關注南半球流感疫苗市場，已有合作夥伴積極洽談中，在北半球流感疫苗生產、銷售的基礎上，未來將跨足南半球流感疫苗市場。

據政府採購網決標公告，疾管署「112-114年度新型流感疫苗預購協議」採購案，決標金額為7,200萬元，採最有利標方式，經評選委員評定國光生技為最有利標廠商而得標。

據預採購合約，國光生技必須針對未來可能發生的新型流感病毒株選定進行研發，從生產、製造到製程優化，進一步到臨床試驗規劃及藥證申請，定期繳交進度報告，以確保新流感疫情爆發時，國光能在最短時間內生產並供應全民所需的疫苗。

國光生董事長詹啟賢指出，落實生產在地化、市場國際化，是新冠疫情帶給全球疫苗產業的一大啟示。據疾管署資訊，新型流感是指主要感染禽鳥或豬等動物的流感病毒，一旦發生變異可能感染人類，即統稱為新型流感，而WHO近年來在全球密切監測可能流行的新型A型流感病毒包括H5、H7、H9等。

國光生早在2012年就加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組」 ，與Sanofi、GSK等19個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員，能參與WHO每年季節流感疫苗病毒選株會議（2月底北半球、9月底南半球），在第一時間獲得全球最新流感病毒監測資訊，並迅速取得新流感病毒株。

國光生技同時也是WHO新型流感防範架構PIP的 Framework合作夥伴，為台灣唯一加入的流感疫苗廠。近年更已針對新型流感疫苗進行研發，這項預採購案提供持續練兵機會，精進生產技術和製程，對新型流感疫苗供應充滿信心。

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