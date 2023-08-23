保瑞頻併購 股價不買單 法人這樣解讀

生技股股王保瑞(6472)併購動作頻頻，日前旗下子公司保瑞聯邦與晨暉(1271)進行股權交換，保瑞成為晨暉最大單一股東，但近期保瑞股價卻呈現疲軟走勢。

法人表示，保瑞雖然增加在保健食品研發、製造的能力，但因保瑞聯邦目前占保瑞營收比重小於10%，初期還不易看到明顯貢獻，維持保瑞「中立」評等。

保瑞日前宣布子公司保瑞聯邦與晨暉進行股份轉換，由保瑞聯邦普通股每0.89 股換發晨暉普通股1股，股份轉換完成後，保瑞聯邦將成為晨暉100%持有之子公司，而保瑞藥業則成為晨暉最大單一股東，持股約36%，未來董事改選後將推舉保瑞董事長盛保熙為晨暉新任董事長，預計今年第四季併入營收。

晨暉從事保健食品研發、製造及銷售，營收主要來源為由「NTU 101乳酸菌」及「NTU 568紅麴菌」所開發出的系列產品，如與民視合作銷售的「娘家益生菌」及「娘家大紅麴 」。今年上半年營收1.48億元，年減16.1%，EPS1.16元。

群益投顧表示，晨暉產品在國內已有相當的知名度且是獲利狀態，但約98%為內銷，藉由與保瑞合作，有機會改善原本太過集中在特定通路的狀況、快速延伸至其他通路市場，並進一步往國際市場拓展。

對保瑞來說，則是增加了集團在保健食品的研發、製造能力，也強化了保健產品的產品組合；不過由於保瑞聯邦目前占保瑞營收比重小於10%，初期還不易看到明顯貢獻，因此維持保瑞「中立」建議。