晨暉以換股方式併保聯 保瑞成最大股東

晨暉（1271）與保瑞（6472）旗下保瑞聯邦（保聯）21日共同宣布，擬以股份轉換方式進行策略結合，換股比例為保聯0.89股換發晨暉1股，轉換基準日為11月1日。

透過此一策略結合，保聯將成為晨暉100％持股之子公司，而保瑞則將成為晨暉最大單一股東，得以運用集團公司之營運模式、有效整併三方在各自專精領域之優勢資源，加速擴大產品組合、拓展國際通路布局。

為快速整合雙方資源，晨暉擬於今年12月20日前的股東臨時會，同步改選董事，將按雙方協議由保瑞集團推派4席董事（包含2席獨立董事）、晨暉團隊推派3席董事（包含1席獨立董事）組成董事會，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任晨暉新任董事長，雙方原有之管理團隊將積極持續地為合併後之資源整併領導全體員工。

保聯為保瑞旗下負責台灣及亞太地區之處方用藥、非處方用藥與保健產品之代理與銷售，擁有國際品牌長期信賴的合作經驗、完整專業訓練的銷售團隊以及綿密的經銷通路網。不僅已在台灣三大主要銷售渠道，包含醫院、診所、及藥局通路深耕多年並建立堅強的客戶關係，亦透過代理國際知名品牌保健產品，成功打入了各大連鎖零售系統網絡，市場通路佈局完整。

晨暉總經理潘佳岳表示，此策略結合，將加速晨暉的研發成果轉化成符合全球民眾需求的各式保健產品，藉由保聯深耕多年的市場渠道，將原本晨暉較為集中的特定通路、快速延伸至其他通路市場，並以台灣為基礎出發、進軍亞洲，甚而能結合保瑞旗下的美國銷售通路與國際品牌長期建立的信任合作，將目標市場放眼全世界。

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