抗老研究突破 認知力逆齡40年關鍵藏在這

世界進入高齡化時代，科學家持續尋找延緩衰老速度的方法。美國、澳洲的3項研究顯示，血液中的血小板第4因子可能是讓腦部年齡逆回30至40年的關鍵。老鼠試驗獲得這項驚人的發現，可望應用於人類。

發炎會導致腦部與身體老化。PF4是天然存在於血液裡的一種蛋白質，經由鎮定免疫系統、阻止發炎，PF4可達到恢復腦部功能的效果。英國《每日郵報》報導，美國加州大學舊金山分校、澳洲昆士蘭大學一共3項研究顯示，老鼠獲供「血小板第4因子」（PF4）時，年邁老鼠頭腦敏銳程度恢復到中年水準，年輕老鼠則變得更機靈。

研究人員檢查PF4對於22個月大的老鼠（相當於人類70歲）影響效果發現，認知功能恢復到相當於人類30歲至40歲水準。此外，年輕小鼠的血液輸予年邁老鼠、運動、利用涉及老化的基因klotho，都能提升PF4濃度。

研究論文作者、加大舊金山分校貝克衰老研究所（Bakar Aging Research Institute）副所長維耶達（Saul Villeda）說：「因為PF4，我們開始了解『回春』一詞背後的意義。」從事klotho基因研究的加大舊金山分校神經學教授杜伯爾（Dena Dubal）說：「我們發現各自進行的研究竟巧合到有同樣發現，全都大吃一驚。這3種增加PF4濃度的方式對於血小板因子觀點一致，真切凸顯這套生物學有效且可重複執行。」

不過，研究仍處於初步階段，必須針對老鼠與人類持續鑽研。目前還不清楚關閉免疫系統以防止衰老的作法對人體會產生何種連鎖反應，例如對於疾病抵抗力的影響。

研究人員發現，把PF4注入年邁老鼠體內，藉由鎮定體內與腦部的免疫系統，能夠恢復腦部的部分功能，記憶與學習任務表現提升。維耶達說：「PF4令免疫系統顯得更年輕，可降低所有衰老因子活躍度，進而減少大腦發炎、增強可塑性，最終提升認知能力。」

第2項試驗發現，接受klotho注射，老鼠會分泌更多PF4。PF4對於大腦負責記憶部位產生大幅影響，新連結成形也見增加。行為測試顯示，年輕與年邁的老鼠腦部功能均見增強。杜伯爾說，即使「年輕的大腦」也有進步空間。

第3項試驗研究運動與PF4之間的關聯。運動鍛鍊後，血小板會釋放PF4進入血液。不過，此法對於某些人仍有限制存在。研究論文第一作者、昆士蘭大學神經學教授渥克（Tara Walker）說：「健康不佳、行動不便或者高齡人士，不太可能從事體能鍛鍊，所以，要治療與年齡有關的認知能力下降，藥物干預會成為重要領域。我們可以把焦點鎖定在血小板，讓它促進神經新生、增強認知能力、對抗與年齡有關的認知衰退問題。」

3項研究論文發表於國際期刊《自然》（Nature）、《自然老化》（Nature Aging）、《自然通訊》（Nature Communications）。

文章來源：Scientists de-age brains of mice by DECADES in ‘jaw-dropping’ breakthrough – and they say it could work in humans

（中時新聞網 栗筱雯）

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