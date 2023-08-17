新藥驅動 生醫基金有潛力

今年以來大型生技公司及藥廠整體表現相對落後，法人認為，在新藥驅動較高成長或產品製程具可期待性的公司，未來股價仍能有領先大盤的潛力。

富達表示，根據Refinitiv數據，截至11日止，有91％企業已公布財報，目前估第二季S&P500企業營收和獲利年增率分別為0.4％和-3.8％，其中79％企業獲利優於市場預期，但就產業表現來看，能源、原物料及醫療等獲利降幅前三大，其中醫療上半年獲利較去年同期降幅26％。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐指出，去年於抗通膨法案中一併通過藥價協商規定，今年9月1日將公布10款列入協商的藥物，不過，藥廠將積極尋求抵銷負面影響方式，使最終對獲利的影響可控，而協商藥物品項確定後，影響市場氛圍的不確定性降低，市場將重新聚焦在研發能力強的企業及非COVID-19相關的核心業務。看好基因療法、基因編輯、細胞療法及免疫腫瘤療法等療法的未來發展，並關注包含阿茲海默症、腫瘤、血液疾病及罕見疾病等藥物的研發進展。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲強調，全球生技醫療相關年會將於第四季陸續舉行，預期未來仍有許多新藥發表，對生技醫療產業具正向發展，儘管目前科技股當道而吸引資金湧入，當科技股漲幅接近滿足點後，資金輪動快速，將可能轉向生技醫療類股，屆時生技相關基金報酬率仍可被期待。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕分析，接下來多場重量級醫療研討會登場，相關臨床成果與商機議題有望釋出，且由於生技領域投資熱度不減，對潛在明星產品開發包括藥物與醫材等的研發支出金額持續擴大並創新高，料將有利於未來的投資併購活動，產業具長期投資價值下，股價有機會受到提振。另從評價面分析，現階段醫療保健股本益比低於美股大盤，在價值面與題材面加持下，中長期表現並不看淡。