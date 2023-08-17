瞄準415億市場 瑞磁ABC-KY擬Q4推RUO

瑞磁生技ABC-KY（6598）旗下呼吸道（RPP）、腸胃道（GPP）多元檢測試劑與光學分析儀產品，皆成功取證美國FDA與台灣TFDA，且以美國為銷售主力市場。

繼今年6月推出全球首創的20項多元真菌檢測套組（RUO），卡位逾12億美元的真菌檢測市場商機，預計第四季將再推出同樣是業界首創的性傳染病結合抗藥性基因檢測套組（RUO），瞄準13億元美元（約新台幣415億）的性傳染病市場。

瑞磁表示，瑞磁BMB技術一次可檢測多達4,096種生物標的，目前累計已有12家授權客戶，例如全球寵物檢測大廠Idexx、大陸麗珠醫藥集團旗下的珠海麗珠試劑等，帶來包括授權金、BMB與光學分析儀的銷售，及客戶端產品上市銷售後分潤等營收貢獻。

此外，透過BMB技術開發的自有品牌診斷試劑（IVD），如GPP、RPP等試劑產品皆已上市銷售，整體銷售額穩定成長。近期在完成與經銷商Medline的市場推廣訓練後，GPP、RPP二大主力產品的銷售力道逐步增溫。

瑞磁指出，美國保險給付相當複雜，每家業者政策也不同，有些自付額高、有些完全不給付或是只給付FDA核准的基因檢測項目。美國的中大型實驗室缺乏能夠同時做多元分子檢測，且兼具高通量與自動化的解決方案。

瑞磁的核心數位生物條碼（BMB）技術平台與MDx3000光學分析儀，挾多元檢測、高通量、自動化，及高擴充性等優勢，能因應快速變化的市場需求，快速增加新的生物標記，並出具有助療程決策的分析報告，滿足中大型實驗室的需求，也有助落實精準醫療目標。

瑞磁強調，開發GPP、RPP是以核心實驗室與第三方實驗室做為目標客群，去發掘未被滿足的潛在需求，並綜合考量檢測結果與治療成效的相關性、市場規模、有CPT Code (醫療診治碼)保險給付、法規與市場競爭等，因此先鎖定腸胃道與呼吸道二大傳染病分子檢測市場，在美國一年的市場規模分別為8億美元、20億美元。

展望未來，瑞磁除依據市場需求的稀缺，也會參考美國聯邦醫療保險（Medicare）的給付規範，持續推出具特色的檢測產品，並加速拓展相關市場。