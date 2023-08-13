生技股H1獲利紅不讓 「這檔」已賺逾1股本

生技股上半年獲利持續紅不讓，初步統計至少有29家EPS超過2.5元，其中有9家公司賺逾半個股本；眼球股族群上半年獲利坐穩前段班，醫材股重回疫前水平，製藥股在保瑞、美時激勵和缺藥潮中營運翻身。

上半年生技族群高獲利股中，除保瑞、麗豐-KY、軒郁尚未公布財報外，其餘大致都已出爐；由於過往的經驗，生技業下半年獲利通常都會優於上半年，法人看好今年族群獲利將優於去年再創高。

值得一提的是，較勁味道濃厚的保瑞、美時，都將於15日召開法說會，法人看好兩家公司都有機會上修今年的營收、毛利率。

另外，眼球股中則出現大洗牌，晶碩EPS以10.06元穩坐族群獲利王寶座；大學光EPS達6.58元首度超越精華的5.97元；去年賺逾一股本的視陽則受到大陸品牌客戶庫存偏高，市場降級消費影響業績，EPS僅1.52元，落後亨泰光的3.8元、寶島科的3.12元。

醫材族群中，防疫、通路股因去年基期高，今年上半年業績普遍降溫，但居冠的泰博每股純益仍有6元水準，通路股的大樹也交出3.6元佳績。

生技股王保瑞若不論4月獲利，以第一季加計5、6月的EPS已有19.5元水準，已賺贏去年全年的18.52元，篤定改寫年度新高。雖今年獲利會受安成藥的胃食道逆流學名藥超額分潤侵蝕，但在集團銷美主力產品市況優於預期下，法人看好全年每股獲利應會落在年初預估的35～45元區間內。

保瑞先前股價創下1030元天價後拉回整理，近日的填權行不佳，出現貼權；法人認為，法說會將是多空較勁的分水嶺。

美時上半年EPS達9.43元，符合預期。由於去年第三季基期較高因素，法人預估本季營收可能呈現雙位數年減，但第四季有機會恢復年增，且因授權引進與策盟合作的產品線擴張加速，有助維持後續營運動能。

美時目前抗血癌藥物全球銷售優於預期，而戒毒癮藥物在美國市場已有新的競爭者申請藥證，但截至目前為止，尚未對市場終端產生太大的量價影響，也讓美時價格與出貨量相對穩定。

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