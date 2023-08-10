美時7月營收報喜 亞洲十國推阿茲海默症藥

美時（1795）雙喜臨門！自結7月合併營收以22.88億元，創下歷史次高，年成長119％，累計前七月營收已突破百億大關，達112.54億元，年成長58％。

此外，美時10日也宣布與領導創新開發神經科學療法的生物製藥公司Corium，簽訂獨創性阿茲海默症藥品ADLARITY（donepezil transdermal system）亞洲十個市場的獨家合作及授權協議。

ADLARITY已成功在美國取得FDA核准，成為首創一週更換一次的突破性治療貼片，用於治療輕度、中度和重度阿茲海默症。此款獨創性經皮膚吸收的治療貼片，使用Corium專有的CORPLEX技術，能夠持續且持久的透過皮膚釋放Donepezil，且不需經過消化系統，可降低腸胃道服藥不適的副作用。

Donepezil是口服藥物Aricept的有效成分，屬於乙醯膽鹼酯酶抑制劑類藥物，也是現今全球使用最廣泛的阿茲海默症藥物。美時預計最快將在2023年底開始在亞洲部分市場提交藥證申請。

營運表現耀眼的美時，受口服腫瘤藥Lenalidomide全球出貨的帶動，7月全球外銷市場營收亮眼，主要動能為美國的大訂單需求。亞洲市場本月也有顯著的貢獻，整體營收與去年同期相比成長了40％。

美時從過去專注於困難學名藥的在地研發生產銷售藥廠，已成功轉型為囊括品牌藥、新成分新藥（NCE）、505（b）2、生物相似藥及困難學名藥等多元產品組合的複合式國際製藥廠。

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