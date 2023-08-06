育世博明登興櫃 點燃生技市值戰

生技市值大洗牌戰重起戰火！將於8日登錄興櫃的育世博-KY挾著56.6億元的大股本，預期以每股26元參考價掛牌後，將以逾147億元起跳的市值叫戰，市場認為以該股「富爸爸」股東陣容，不排除躋身市值前十大行列。

就初步統計，生技股中，股本最大為神隆的79.09億，其次是北極星-KY的74.34億元、晟德的59.48億，而育世博以56.6億元登櫃後，將擠下中天的56.02億，成為生技第四大股本的公司，也點燃市值大戰火苗。

以8月4日收盤價來看，穩坐生技市值龍頭寶座是藥華藥的1,149億，亞軍是合一的869.8億，而美時的760.2億也打敗股王保瑞的694.5億，北極星的633.8億，也在前五名排行榜內；另外，大樹、晟德、大學光也都超過300億，都是在外資投資基本要件市值10億美元（新台幣300億）的雷達區內。

法人認為，育世博不僅有獨創的抗體細胞連結（Antibody-Cell Conjugation, ACC）及免疫細胞包含γδ2T細胞兩大核心技術平台；董事長楊育民是以製程技術見長的前羅氏製藥全球技術營運總裁，2021年1月和雅琪創投常務董事Rovert Nelson成立的韌力生技，受惠為莫德納生產mRNA新冠疫苗，一炮而紅。

執行長蕭世嘉，則是ACC「抗體-細胞接合技術」的發明人，而此技術的衍生則是來自於他的教授Carolyn BertozziAcepodia（卡羅琳·貝爾 托齊）去年才拿到諾貝爾化學獎。

此外，育世博的股東來頭也不小，北極星大股東陳賢哲、鴻海創辦人郭台銘、Yahoo創辦人楊致遠、宏達電創辦人及大眾控股、晟德集團都加入投資行列。

有名人光環加持，加上細胞治療已成趨勢下，育世博掛牌後，勢必掀起新藥、細胞治療股的比價行情，而許久沒有太大變化的市值大戰也將上演。

法人認為，近年美國生技股低迷，新創公司募資不易，而台灣生技股活絡，有著高知名度的育世博加入資本市場行列後，可望吸引海外公司來台掛牌，為台股帶來吸睛又吸金的行情。