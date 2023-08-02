台大醫院首個自體細胞特管法案 向榮拿下

向榮（6794）2日宣布，拿下台大醫院自體細胞特管法案，雙方將合作治療慢性或滿六週未癒合的困難傷口。這是台大第一個特管法案，指標意義濃厚。

向榮表示，目前已獲准的特管辦法治療共有8個，與國內各大醫院針對退化性關節炎及困難傷口合作自體細胞特管辦法的治療，除了甫加入的台大醫院外，還有新光醫院、林口長庚、雙和、三總、景美及高雄長庚醫院等。

專注發展脂肪間質幹細胞的向榮，鎖定老年退化導致不良於行，及機能衰退導致生命威脅及低生活品質領域。旗下有四個細胞新藥開發中，進度最快的ELIXCYTE有兩項適應症，治療膝骨關節炎已獲得美國FDA及台灣TFDA核准進行三期臨床試驗，7月已完成首位受試者完成收案。而治慢性腎臟病項目也已完成二期臨床試驗。

總經理洪懿珮表示，除了治療外，ELIXCYTE也於去年取得美國FDA的原料藥主檔案DMF（Drug Master File）登記申請核可，這是國內首個細胞原料拿到FDA備案登記。

此外，向榮也擁有一項提高細胞分泌液濃度的專利技術，可使其濃度提高2～8倍，並可大量生產，年產能2,000公升，現已在日本銷售，並以化妝品原料登記。

洪懿珮表示，有鑑於未來細胞治療大量生產後，細胞儲存也是問題，向榮已開發可以儲存細胞和疫苗的容器「優易保」，該容器已取得兩岸、美、日、韓等國專利，並上市銷售中。

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