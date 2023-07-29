生技大利多 NGS明年納健保給付

生技大利多來了！健保署署長石崇良29日宣布，明年會將「次世代基因定序」（NGS）納入健保給付，並以使用健保的新藥/新科技預算進行。生物產業協會名譽理事長李鍾熙表示，此舉將加速產業發展，前進國際打世界盃。

石崇良是在亞太生技展中，參與由台灣病理學會主辦的「次世代基因定序管理與發展趨勢論壇」中，透露此震撼產業界的利多訊息，宣示政府發展精準健康產業的決心，指標意義濃厚。

他表示，健保署已積極進行NGS納入健保的相關前置配套作業，對於檢測後選擇治療的藥物部分，也將盡量「加速開放」，並建立「暫時性支付策略」。

至於給付對象/類別、哪些對象可優先給付，以及給付的條件為何、支付價格如何訂定等，都將再由專家小組進行討論訂定。

李鍾熙表示，台灣邁向精準健康新紀元，就是要從「疾病治療」邁向「預防保健」，並結合台灣資訊電子科技優勢，和高水準醫療及全民健保大數據，開創具國際特色的新興高價值生醫產業。

就產業發展來看，精準的檢測診斷，可避免無效醫療的浪費，而檢測技術往往需結合生物醫學與精密光電半導體技術，應是台灣積極發展的項目。NGS納入健保後，有母國的典範基礎，將有助於廠商開發的產品前進國際市場。

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