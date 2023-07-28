東生華 進軍乾眼症市場

東生華（8432）引進全球首個治療乾眼症的鼻腔噴霧劑Tyrvaya，規劃下半年申請台灣藥證、明年取證，力拚明年第四季貢獻營收。另外，由於降血脂用藥陸續導入醫學中心，下半年營收可望逐季成長，今、明兩年營收以雙位數成長為目標。

東生華總經理楊思源28日表示，Tyrvaya是由美國Oyster Point Pharma開發的乾眼症鼻噴劑，2021年獲得美國FDA批准。對於治療乾眼症是屬於新機轉、新給藥途徑的處方藥，是首個用於治療乾眼症的鼻腔噴霧劑且不含防腐劑，適用於輕度至重度患者，平均在歐美市場每月治療費用約500美元，美國價格會是台灣的3-5倍，未來會以此模式訂藥價。

楊思源表示，從IQVIA Pipeline Intelligence發現，眼科與耳科的研發數量，自2017開始以年複合成長率20.7％成長，鑑於眼科市場潛在商機，東生華目前還有15個案子正在討論中，鎖定白內障、青光眼、乾眼症用藥，並以代理或是醫材代工方式進行，目標一個產品年營收貢獻可達3～5億元。

另外，高血脂新複方新藥Cretrol去年底通過健保給付，目前已導入半數醫學中心，有望帶動下半年營收成長，明年營收貢獻可達近1億元。加上其他降血脂用藥，產品線完整，預期明年所有降血脂營收比重將超過三分之一。