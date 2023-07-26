抗老渴望難抵擋 再生醫療拚藍海商機

長生不老從古至今一直為多數人所追求，古有徐福為秦始皇出海尋求長生不老藥、唐太宗吃長生不老仙丹中毒身亡、嘉靖皇帝長期吃含重金屬的丹藥，為了追求青春永駐尋遍各種辦法。

時至今日，還是有人為了回春每日吃大把的藥品，日前美國富豪更是進行「三代換血」治療。抗老商機也吸引資金，除了開設長壽診所外，多個集團投入再生醫療，想闖出新藍海商機。

換血能逆齡？美國富豪三代換血宣告失敗

美國45歲富豪布萊恩強森（Bryan Johnson）為重拾青春，每年花費約200萬元聘請30位專業醫師為他打造「回春」計畫。除了嚴格飲食控制、運動及睡眠時間，今年他把17歲的兒子塔米吉（Talmage）、70歲的父親李察（Richard）也拉進實驗行列，進行「三代換血」治療，希望能從換血達到逆齡回春長生不老的效果。

這並不是布萊恩強森第一次接受換血治療，此前他就經常從年輕健康的匿名捐血者身上獲得血漿。這次的「三代換血」是由兒子塔米吉提供1公升血液，在血液經過分離後輸入布萊恩強森體內，布萊恩強森也會抽1公升的血，在血液經過分離後輸入父親李察體內。

近日，布萊恩強森在推特上提到，總共已輸6次共6公升的血漿，但在評估生物流體、設備和成像的生物標誌物後，發現換血沒有益處，將停止換血。

用盡方法只為回春 養生魔怔人不分年齡

布萊恩強森為了長生不老除了換血外每日都吃十幾種保健品、控制每日的卡路里攝取量在1977卡以內，並每月用強脈衝光掃遍全身皮膚，但想要回春的富人並不只有他。

前Reddit總裁Sam Altman把治療2型糖尿病的藥當保健品吃、谷歌工程師總監Raymond Kurzweil也每天吃100多粒藥丸、鏡像人工智慧公司Mirror AI創始人塞吉·法蓋特坦誠自己每天服用包括部分違禁藥物的60顆各類藥片，都是把自己當成藥罐子的養生魔怔富人。

華爾街日報報導，目前估計美國各地有800間「長壽診所」。他們的主要客戶為40歲到60歲的富裕人士，每年需要支付10萬美元，提供各種治療方法。雖然所費不貲，但還是吸引很多人嘗試，報導中甚至指出，有的客戶年齡只有20多歲。

除了吃藥回春外，也有富人嘗試研究永生領域，像亞馬遜創始人貝佐斯就投資了以阻止生物衰老、延長人類壽命為主要目標的公司。

祖克柏和妻子也與幾位富豪共同創立了「突破獎」，鼓勵研究延長人類壽命的辦法，每年頒發300萬美元獎金給在理解生命系統和延長人類生命方面取得變革性進展的科學家們。

另，全球再生醫療市場2050年將達3,800億美元，商機誘人，加上國內再生醫療雙法（即衛福部擬具的「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」草案），估計有機會力拚2023年過關上路，使再生醫療與衍生出潛在的抗老商機，預期將在生醫市場掀起百花爭鳴的新藍海商機。