保瑞5、6月獲利藏貓膩 股價失守「千」金

生技股股王保瑞(6472)列入千金股行列後，昨(25)日公佈自結5至6月的EPS達9.74元，但卻因分潤協議，稀釋獲利約2.96億元，使5至6月的EPS降為5.9元，由於公司並未詳細說明分潤協議內容到底為何，市場疑慮此分潤到底是一次性還是常續性，導致保瑞今(26)日股價一開盤即出現重挫走勢，早盤跌幅一度逾8%，千元大關失守。

生技千金股王保瑞因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，被主管機關要求公布自結營運表現，5、6兩月累計稅後純益4.56億元，年增158.8%，兩個月EPS合計5.9元，年增151.3%。

保瑞解釋，因先前併購的安成藥業之胃食道逆流學名藥銷售優於預期，但在分潤項目中，保瑞依協議須將其中的2.96億元分潤歸予安成藥業創辦人陳志明，唯若調整還原後，保瑞5月至6月來自本業實際營運EPS數字應為9.74元。

保瑞在公告上特別附註，此一項目之調整金額代表著收購之安成藥業持續營運之本業獲利良好、且超出原管理階層之預期，故雖須於帳上調整扣除，然其產品競爭優勢及獲利能力並未受到任何影響。

針對保瑞的解釋市場似乎不買單，市場也對公司的說法出現不同解讀，一派解讀保瑞去年購併安成藥時，由於怕買得太貴，所以只付一部份的錢的安成藥原股東，並和原股東約定，日後如果安成藥獲利亮眼，再額外支付一筆錢，結果安成藥獲利超出預期，於是保瑞在6月額外支付一筆錢給安成藥股東，導致6月獲利下滑。

另有一說法，因為當時收購案存有一些不確定因素，因此保瑞與安成藥的合約中也保留一些迴旋空間，總計60億元的收購案，保瑞先付六成的36億元給陳志明，剩下的四成24億元，則要看未來三年安成藥業績能否達標，並以營收分潤來支出。

由於保瑞並未詳細說明分潤協議內容，市場疑慮此分潤到底是一次性還是常續性，有網友即認為「公司最後一個註說的也是對的，只是沒說到重點，確實優於預期，確實「安成的競爭不受影響」，但該分的錢也要分，沒有什麼把分潤還原回去是EPS多少元，因為合約就是那樣簽的」。

受此消息影響，保瑞26日股價一開盤即出現重挫走勢，失守千元大關；不過，保瑞第一季EPS已達13.62元，加計5、6月EPS已有19.5元，若再加計尚未公布的4月盈餘，上半年仍將大賺二個股本。