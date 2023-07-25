國旅動能強 立康H1 EPS 2.27元優去年同期

立康（6242）受惠國旅回溫、保健產品銷售穩定，第二季交出毛利率、營利率、稅後淨利率等三率三升表現，EPS達1.22元，累計上半年歸屬母公司稅後淨利6,095萬元，創下同期新高，年增率37.35％，EPS達2.27元。

立康表示，去年第二季因銷售「臺灣清冠一號」推高基期，致今年年第二季合併營收，年衰退13.09％，然因產品組合大幅改變，推升毛利率攀升至68.38％，較去年同期大幅增加25.43百分點，得同步帶動營業利益達3,954萬元與歸屬母公司稅後淨利3,280萬元，分別年增3.55%與7.79%，EPS達1.22元。

該公司累計上半年合併營收3.31億元，年增9.26％，為歷年同期新高，由於毛利率衝高，帶動營業利益7,343萬元，歸屬母公司稅後淨利6,095萬元，亦為同期新高，年增率分別為31.07％與37.35％；EPS為2.27元，明顯優於去年上半年的1.66元。

立康指出，今年第二季受惠疫情趨緩，國內旅遊復甦，來客人潮踴躍，提袋率與客單價同步向上提升，加上近年大力推動「客購行銷管理業務」，更有效率的調整優惠促銷方案，使第二季高毛利的客戶回購業務也較往年成長，毛利率進一步上揚至68.38％，加上營業費用控制得宜，營益率至22.54％、稅後淨利率至18.7％，獲利能力恢復到疫情前高水準，繳出三率三升好表現。

由於明星保健產品如益菌多、納豆丹參膠囊及龜鹿二仙膠等，每月持續熱銷，提袋率、客單價也明顯較過去提升，立康下半年將更積極加強官網、FB、LINE上的行銷模式，以OMO（Online merge Offline）策略，使線上與線下商業模式進行整合，並搭配地方政府活動「台南建城400年」，規劃一系列新的行銷宣傳活動，展現多元樣貌。

延伸閱讀

立康Q1獲利 同期高

五題材護身 保瑞飆破千 改寫生技新天價

亞洲生技大會來了 規模狂創四新高