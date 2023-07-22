用AI篩選藥物和設計臨床 台廠搶與國際接軌

美國前總統川普（DonaldTrump）疫情期間確診，經過AI的計算、分析，使用的抗體藥治癒，掀起AI醫藥市場的龐大商機，也帶動台廠藥華藥、智擎、安宏生醫、分子智藥和思捷優勢紛紛布局加入國際賽局。

生物產業協會名譽理事長李鍾熙表示，AI的開發以新藥價值最高，國內業者目前偏向以診斷和影像分析為主，未來透過AI篩選 藥物和臨床設計增加新藥開發成功率，縮短上市時程和降低成本，將是未來趨勢，也是新藥業者致勝關鍵。

根據Mordor Intelligence研究資料分析，2020年AI在醫藥市場應用的產值僅約44.9億美元，2026年將大幅成長至348.8億美元，年複合成長率（CAGR）約39.8％。

國內新藥公司中，除了智擎與AI新藥研發平台合作，開創多元研發平台的協作開發模式外，藥華藥已宣布自今年第二季起攜手美商維曙智能（ VIZURO），運用 AI 人工智慧進行數位轉型計畫，將因果 AI(Causal AI) 運用於罕見疾病患者的精準行銷。以VIZURO 過去協助武田、羅氏等國際大藥廠經驗，導入 AI 行銷計劃半年到一年，可以提高約 15% 的銷售數字，而應用在罕見疾病患者，成效將更顯著。

安宏生醫建立的AI藥物開發平台，已經能夠進行系統性選擇藥物開發候選蛋白、機器學習預測蛋白質3D結構、機器學習進行循理性藥物設計及驗證，能夠設計出成藥性、可合成性、口服性、安全性及有效性較佳的全新化合物First in Class與Best in Class的藥物。

而由台大教授曾宇鳳於是2019創立，並獲美時創辦人林東和投資的思捷優達，則是以電腦輔助藥物設計、用AI 應用於藥物開發，旗下首見(First-in-Class)藥物─新型NMDA受體調節劑-RS-D7，可治療『思覺失調症』患者的負性症狀及『多重系統退化症』，2022 的7月獲美國FDA孤兒藥資格認定目前已澳洲申請臨床一期試驗。

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