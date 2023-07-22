AI應用夯生醫業也瘋狂 15家廠商競相卡位

AI醫療成新顯學，在逐步展現爆發力的應用下，吸引廠商爭相卡位，繼緯創、廣達、華碩、佳世達、宏碁、英華達科技業強力布局外，生醫業也積極搶進分食大餅，醫揚、長佳智能 、 明達醫瞄準智慧醫療，安盛生、邦睿具相中不孕症市場。

未演先轟動的台灣醫療科技展，11月30至12月3日才要登場，但在AI熱潮中，規模上看2,500展位，AI、大數據、雲端、超級電腦技術更成熱門話題，也讓AI在醫療與大健康應用商機，將成生醫業者重要的投資方向。

就初步統計，生醫業以AI應用的公司中，明達醫與軟體業者開發AI診斷系統，同時與全球多家人工智慧(AI)公司合作，將眼底相機推展至美國、歐洲、中國市場等；晉弘開發的眼科AI視網膜影像分析軟體，判讀眼部病變，也已行銷國際。

另外，醫揚開發多項AI醫療產品，包含影像分析、醫療電腦、行動護理等，目前AI醫療設備營收比重攀升至1成。長佳智能則進行多科別醫療AI輔助診斷與產品開發，並陸續取得上市許可，如骨齡輔助診斷、心電圖分析軟體等。安克已上市產品「安克呼止偵」即為透過雷射自動定位系統將超音波掃描流程標準化，再以獨特AI演算法將影像結果一致化，進而檢測出中重度阻塞型睡眠呼吸中止症患者。

宏碁智醫則專注將AI運用到醫療照護，2020年取得台灣第一個獲准上市的眼科AI軟體醫材；商之器則是發展A I加值應用平台並整合行動醫療產品。

比較特別的是安盛生和即將於25日登錄興櫃的邦睿則是同步瞄準不孕症商機。

創立於2016年的邦睿，是華人最大生技創投維梧資本(Vivo Capi tal)投資台灣的第一家新創公司，旗下有精子品質分析檢測、精子優選器和DNA碎片分析儀項產品。

邦睿已開發出全世界最小的高畫質顯微鏡，在美 國市占率達2成～3成，全自動精子DNA碎片分析儀可取代傳統實驗室 TUNEL法，加上精子優選器更是解決男性不孕症的重要工具，未來會 維持每年推出新品，帶動營收持續成長。

安盛生獨創的PixoR影像感測技術 ，是全球第一家使用智慧行動裝置前鏡頭及螢幕光源進行血液及尿液檢測，透過試片的呈色反應結合演算法直接量化生理參數，即時產生 精確量測結果；旗下已有安必測PixoTest血糖監測系統、伊必測排卵檢測系統產品。

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