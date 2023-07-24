生技產業大趨勢》李鍾熙：精準健康新紀元 治病於未病

生醫產業是政府「5+2創新產業」之一，2021年正式訂定精準健康 (Precision Health)為生醫產業推動的主軸，希望台灣能邁向精準健康新紀元。一方面希望從「疾病治療」邁向「預防保健」，大力推升全民健康；一方面也希望能結合台灣資訊電子科技優勢，和高水準醫療及全民健保大數據，開創具國際特色的新興高價值生醫產業。

首先就疾病的「精準治療」而言，由於對基因與疾病研發的不斷精進，許多新穎的癌症標靶藥物上市，最顯著的進展，則是免疫療法及其所推升的細胞和基因治療。短短幾年內，歐美日等國已核准了多項先進自體、異體、基因修飾、核酸藥物等新興生技治療方案。台灣也正加緊腳步，一方面結合產學研醫，加速研發及臨床試驗，一方面調整法規，努力追趕。此外，在細胞和基因治療產品的製造供應CDMO，也已積極展開布局。

其次在「精準檢測診斷」方面，除了各種新生物標記的研發，則是繼續往多基因、多靶點的趨勢邁進。以多重基因擴增及次世代基因定序（NGS）為主的檢測產品推陳出新，非侵入式的液態活檢（liquid biopsy）更成為癌症早期篩檢和監控的首選。除了癌症，其他慢性疾病、生殖醫學、及用藥反應等檢測也快速成長。精準的檢測診斷，可避免無效醫療的浪費，而檢測技術往往需結合生物醫學與精密光電半導體技術，應是台灣積極發展的項目。

至於「精準預防」，則是精準健康的另一關鍵，重點在於透過大規模群體基因及健康大數據分析，找出國人罹病風險因素及對應基因，使得具有該等高風險基因的個人能及早預防，免於重大傷病發生，進而提升全民健康。因此，每個國家或族群獨特的群體基因數據，是推動精準預防促進健康最重要的基礎。此外，運用穿戴式的醫療電子裝置，追蹤分析個人生理生活資訊，也是精準健康促進重要基礎。

我國自2012年起建置台灣人體生物資料庫及台灣精準醫療計畫，已有系統地收集了數十萬人檢體及資料。行政院的健康大數據永續平台計畫，又進一步結合了全國各大醫院及全民健保數據，這些都已經為精準健康打下了良好基礎。若能再接再厲，繼續推動大型群體基因計畫，不但可以落實精準健康，提升全民福祉，更可以為台灣生醫產業的成長注入新動能。