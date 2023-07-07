6月營收靚 藥華藥、科妍等創歷史新高

台灣生技藥廠6月營收陸續公布，藥華藥、科妍、台耀、德英等單月改寫歷史新高，健喬則是季營收寫歷史新高，皇將月增達262%，表現也相當亮眼。

隨著疫情解封，包括藥品、醫美相關、醫療器材、設備等都見到復甦，推動營收表現。

科妍受惠關節腔注射劑、皮下填補劑及防沾黏等3大主力產品成長，推動6月營收新台幣7119萬元，月增14%、年增25%，創歷史新高；累計上半年營收3.03億元，年增30.56%。

科妍表示，自去年底疫情解封以來，業務拓展活動頻繁，海外市場積極參加大型醫療器材產品展會，並接待海外客戶來訪，增進合作關係；國內市場則舉辦多場產品研討會，深耕各級醫院和診所，使產品覆蓋率逐年提高；關節腔注射劑飛捷益去年底取得健保給付，醫院進貨發酵，醫美品項也逐漸回溫。

展望今年，科妍指出，今年海內外包括新產品銷售許可，或是新市場的銷售執照皆可望有具體進度，將持續推升今年營收及獲利。

台耀6月營收4.45億元，月增34.9%、年增43.4%，創下歷史新高，主要受惠膽固醇磷酸鹽結合劑市場需求強勁、針劑CDMO業務熱絡及用於治療乳癌注射劑在6月取得健保核價，市場看好後續CDMO業務成長動能。

藥華藥受惠罕見血癌新藥Ropeg銷量暢旺，6月營收衝上5.09億元，改寫歷史新高，月增21.7%、年增84.03%。

製藥包裝廠皇將6月合併營收1.5億元，月增262%，年增26.6%；累積今年前6月合併營收4.09億元，年增6.6%。

皇將表示，6月營收大幅跳升主要動能來自美國及韓國市場，今年來表現最弱的印度市場可望從第3季開始好轉，歐洲市場將自第3季起貢獻營收，有望推升下半年營運逐季成長，明年表現更勝於今年。

（中央社記者韓婷婷台北7日電）

（編輯：張均懋）1120707

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