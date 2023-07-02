中裕愛滋新藥臨床受市場期待 法人這樣解讀



中裕（4147）公告愛滋病新藥TMB-365/TMB-380合併療法臨床1b/2a試驗完成先鋒組最後一位受試者訪視，預估9月將公布結果。法人認為，此合併療法目標是作為愛滋病第一線維持性治療，但預估快也要明年下半年才會完成授權，目前對中裕維持「中立」建議。

群益投顧表示，此試驗設計包含先鋒組和核心組兩階段，先鋒組受試者接受一劑TMB-365/TMB-380靜脈注射、且持續使用抗病毒藥物組合治療，試驗劑量包括2400mg、3200mg、4800mg共三組。核心組劑量將由先鋒組的安全性與藥物動力學數據決定，受試者將接受為期六個月的TMB-365/TMB-380靜脈注射治療、且暫時停止使用抗病毒藥物組合治療，每組可能的給藥週期為每8週或每12週（視先鋒組結果）。

群益投顧指出，TMB-365/TMB-380合併療法目標是作為愛滋病第一線維持性治療，且有機會挑戰成為最長效藥物，潛在市場遠高於Trogarzo，故受到市場較大的期待。不過依照時程，今年第四季啟動核心組試驗，預計明年第四季完成。由於公司希望透過授權夥伴來完成後續臨床2b試驗，因此要提早和潛在授權對象討論，以便核心組結果出爐後的合作談判。

群益投顧預估，最快也要明年下半年才會完成授權，建議短期先觀察9月公布的結果及剛起步的CDMO業務發展狀況。

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