寶齡新冠抗原快篩試劑 獲TFDA醫材許可證

寶齡（1760）26日宣布，旗下「飛確」RV2新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，正式取得台灣TFDA醫材許可證，這是台灣第一家，也是唯一一家在後新冠疫情時代正式取得醫材許可證的廠商。由於新冠肺炎病毒株變異速度快，該10分鐘快篩試劑，將可為營運加分。

備受關注的快篩試劑，在新冠疫情爆發時，政府是採路疫情期間以專案輸入、專案製造的EUA（緊急使用授權），讓廠商能快速加入行列，總計獲核可EUA共有205款快篩、檢驗試劑，目前已有部分授權期限到期，預計6月30日後相關產品就不能製造、輸入，得重新申請正式醫材許可證，才能在國內販售使用。

據了解，目前有15家業者申請正式的醫材許可證，其中，抗原快篩有9件、家用快篩5件、專業用4件、核酸檢測4件，以及2件抗體檢測。截到目前，僅有寶齡的「飛確」抗原快篩試劑，以及港商香港商生物梅里埃旗下 PCR 核酸檢測試劑組有取得正式認證。

寶齡的創新診斷事業體在2020年起即加速投入開發新冠快篩試劑，有鑑於傳染病將流行，並成為各國公衛隱憂，目前也積極開發腺病毒（Adenovirus）、 呼吸道融合細胞病毒（RSV）、人類間質肺炎病毒（hMPV）、 腸病毒（EV）、 輪狀病毒（Rota virus）、猴痘（Monkeypox）、 登革熱（Dengue）、肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）、 A型與B型肺炎鏈球菌（Strep A, Strep B）和退伍軍人菌（Legionellosis）等10項傳染性疾病的快速檢驗試劑 ，並將陸續貢獻業績。

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