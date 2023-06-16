宣捷 慢性肺阻塞二期7月收案

宣捷幹細胞（4724）搶攻再生醫療商機，自主開發治療慢性肺阻塞新藥，預計7、8月啟動二期臨床試驗收案，力拚明年完成，目前積極與多家海外潛在夥伴洽談授權、合作中。

由科技業大老宣明智創辦的宣捷幹細胞，是宣捷集團旗下首家進軍資本市場的生技公司，挾著宣明智的光環，該股16日以28元參考價登錄興櫃，盤中最高來到36.8元，漲幅衝破3成，終場以31元作收，漲幅10.71％。

宣明智表示，最會應用當代材料的就是強者，他崛起的時代的關鍵材料是「矽」，在半導體已成新顯學下，產業不太需要再多一個他。因此在2000年，他跨足生技產業，著眼台灣有完整的醫療體系，有足夠的基礎與發展條件，預期細胞治療將會是下一個新世代。

宣明智認為，醫療產業與半導體產業最大的差異在於，半導體多是幫客戶拓展國際市場，而醫療產業是「家門口」就是市場，如果有先進的法規可以依循，加上台灣優勢的醫療技術，台灣的細胞治療未來在全球會有領先地位，這是台灣新的大機會。

創立於2001年的宣捷，是由幹細胞儲存起家，目前實收資本額6.27億元，總經理吳世揚表示，儲存業務的重點在擴增，目前公司一條胎盤可擴增至4萬劑，是後續發展細胞治劑的能量。

吳世揚說，宣捷已有慢性阻塞性肺病（COPD）、老人衰弱症（FS）、早產兒支氣管肺發育不全（BPD）等三項適應症進入人體臨床階段；進度最快的慢性肺阻塞，將於7、8月開啟二期臨床收案，規劃收案70位，預計明年底完成二期臨床試驗收案，若二期臨床達標，有機會適用再生醫療製劑管理條例。

另外，老年衰弱症，第四季將啟動臨床一／二期收案。而早產兒支氣管肺發育不全症，已取得美國孤兒藥認證，目前則正在與歐洲藥廠洽談授權中。

至於兒童腦性麻痺、周產期缺氧窒息腦病變、極早產兒腦傷等適應症，皆已完成臨床前試驗，後續會申請正式臨床試驗。