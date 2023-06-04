美時攜艾威群 獲躁鬱症新藥全球獨家銷售權

美時（1795）與合作夥伴艾威群（Alvogen US）4日宣佈，引進美國NRX製藥開發中的躁鬱症新藥NRX-101全球獨家銷售權，授權金額為3.3億美元和上市後12％-16％的銷售分潤。該新藥正在進行2b/3臨床試驗，未來美時和艾威群將依新藥臨床支付階段里程金。

NRX-101用於治療有自殺傾向難治型雙向情緒障礙症（S-TRBD）（簡稱自殺傾向躁鬱症），美時拿下的是美國市場以外的全球藥品銷售權，包括亞洲、歐洲、日本、澳洲及拉丁美洲等區域等，而艾威群則由專注中樞神經科藥品的子公司Almatica，負責美國市場銷售。

依據合作協議內容，NRx在完成NRX-101在美國進行中的S-TRB Phase2b/3臨床試驗成功，並與美國FDA達成Type B Meeting（B類會議）共識後，將獲得1,000萬美元的第一期里程碑款。待NRX-101獲得FDA核准後，NRx將再獲得500萬美元的里程碑款。

總計該授權金最高約3.3億元美金和上市後美國銷售額12％-16％階段性分潤，以及美國以外市場的固定比例權利金等。

Almatica是艾威群子公司，目前市場上有六個產品上市。美時在NRX-101的2b/3臨床試驗取得成功並與USFDA達成B型會議共識後，提供資金協助繼續研發此藥品。同時，美時和美國艾威群將有權取得NRX-101以及其他結合D-cycloserline成分，新產品之優先開發權。

美時表示，美國估計有七百萬人患有躁鬱症，這類型患者的自殺傾向相當高，NRX-101是第一個針對這個族群患者進行特定研究的藥物。而由二期STABIL臨床試驗概念驗證數據顯示，躁鬱症患者在注射一劑氯胺酮(ketamine)且穩定病情後，隨機分配以NRX-101或是Lurasidone(非典型抗精神病藥物)作為治療藥物後，顯示NRX-101有較佳的表現。

NRx最近宣布正在進行中的躁鬱症與自殺傾向二期隨機對照臨床試驗升級為2b/3期臨床試驗，其結果預計於2023年底前公布。

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