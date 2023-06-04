藥華藥授權拉丁美洲 里程碑金額達34億元

藥華藥（6446）4日發布重大訊息指出，與國際藥廠Pint-Pharma GmbH簽訂新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg，即P1101）於拉丁美洲七國授權合約，里程碑金總金額最高達1.1億美元（近新台幣34億元）。市場研究推估，當地約有10餘萬真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）患者。

依據合約，藥華藥與Pint簽訂Ropeg拉丁美洲授權國家，包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯之商業授權合約。初始授權適應症為PV， Pint按照時程進行Ropeg的藥證申請與商業化銷售，將支付藥華藥之里程碑金總金額有機會達到1.1億美元，且Pint今年內依約即應支付部份里程碑金。

另外，依合約規定，Ropeg於授權地區上市銷售後，Pint需另支付藥華藥雙位數百分比銷售權利金。

Ropeg已獲得歐美等多國PV藥證，原則上可以既有數據向拉丁美洲國家申請相同適應症藥證，不需再做相關臨床試驗。依據合約，授權範圍未來可擴展至骨髓增生性腫瘤（Myeloproliferative neoplasms, MPN）領域其他適應症，Pint對於擴展之新適應症授權有優先取得權。

Pint在全球共有8個辦事處，專注於拉丁美洲的罕見疾病及腫瘤疾病領域市場，為當地的國際藥廠領導廠商。Pint曾推出多項罕見疾病、腫瘤疾病領域藥品，在當地藥證申請和商業化銷售方面，均擁有豐富經驗，其合作夥伴包括Eisai, Takeda, Apellis等國際知名藥廠。

Ropeg為藥華藥自行研發生產的創新長效型干擾素，已獲得全球多國PV藥證並上市銷售，今年上半年也已送出中國、馬來西亞及香港的PV藥證申請。藥華藥在美國與日本自行布建銷售團隊，全球受惠於Ropeg的PV患者人數持續增加，藥華藥樂觀看待未來業績成長。

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