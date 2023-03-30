台北生技園區 年產值拚500億

台北生技園區（Taipei Bioinnovation Park）30日啟用，台北市長蔣萬安表示，這是台灣首件聚焦生技產業聚落的BOT案，預計進駐醫療企業超過35家，可帶來500億元產值、3,000個工作機會，預期隨產業鏈成形，科技園區的連結，將打造台北成為科技大城。

此BOT案是由東元集團旗下世康開發斥資50億元建造經營，由於鄰近中研院和南港車站等研發、交通優勢，已吸引生策會、浩鼎、藥華藥等重磅機構和廠商進駐，目前幾乎已呈現滿租狀態。

東元集團會長、世康開發董事長黃茂雄表示，台灣有完整的資通訊產業供應鏈、醫療技術和蓬勃發展的生技產業，為了加速和國際接軌，目前也保留約5個單位，提供美、日廠商和研究機構進駐。

蔣萬安表示，南港是生技產業發展重鎮，匯聚很多生技發展機構，包含食藥署、中研院等，且交通位置也是得天獨厚，擁有南港三鐵共構，聯外道路去年2月也動工，預計2025年3月完工，未來交通將更便捷，可減輕塞車壓力。

蔣萬安說，台北生技園區逾2萬坪，5,000坪作為生醫創新育成中心，及近1.2萬坪的產業空間，未來產業鏈能更健全，且可連結電子科技園區、北投士林科技園區下，將可完整打造科技廊帶，帶動台北成為科技大城。

根據世康開發內部統計，目前預計進駐的生技醫療企業已超過30家，其中以「生技新藥」、「細胞治療」、「生技服務」、「高階醫材」及「智慧健康」等五大類別占比最高，也顯示台灣生技產業對台北生技園區的硬性需求強烈，生技產業將成為資通訊後，台灣與全球接軌的重要發展項目之一。

台北生技園區規畫設置地上17層、地下3層，近2.8萬坪國際級生技產業園區，引進技術研發中後期或規模較為成熟生技企業，提供標準樓層4.5公尺和6公尺兩種規格，並建置生技研發試量產所需特殊供電、排煙、排氣、排水、汙水處理等生技專用設備，能讓廠商在最短的時間內快速進駐、開始營運。進一步可做工廠登記，進行小型試量產規畫。

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