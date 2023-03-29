高端澄清稿遭提及 國光生不忍了回擊

高端疫苗進口韓國原液之四價流感疫苗引發政府特權、安全質疑，國光生技（4142）29日特就高端所發出之澄清說明中提及國光流感疫苗部分，嚴正聲明強調，國光生四價流感疫苗之國產原液、充填一貫化，並經完善臨床試驗依法查驗、領證上市，堅守自主生產、安全原則。

國光生表示，國光四價流感疫苗係於國內生產疫苗原液並充填為成品供應。公司於2015年執行並完成總數兩千多人的人體臨床試驗後依法經查驗登記領證上市，其後每年供應國內民眾施打，並每年均執行施打後安全性調查且呈報主管機關。

以目前國內的四價流感疫苗而言，除國光外，其他進口疫苗包括賽諾菲(法國)、GSK(英國)及東洋代理之澳洲廠牌疫苗都曾在其本國執行完整人體臨床試驗後核准上市，在台灣經過投標供貨後亦均執行施打後安全性調查。

（工商時報 彭暄貽）

針對四價流感疫苗遭受攻擊，高端疫苗今下午澄清，近來特定人士攻擊與抹黑，既非專業也誤導大眾，將會採取法律行動，不過，澄清稿中扯到同樣生產流感疫苗的國光生技，讓國光「大感意外」，傍晚也以聲明稿方式澄清，呼籲高端「別魚目混珠」。

據了解，國光生技對高端澄清稿中有意見的部分是「早年國光以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場」；國光表示，這是1960年代的「古早代誌」，雖然稿中指出，後陸續建立自有產能，但國光認為，這樣的敘述容易引起民眾誤解，疫苗原液早就在國內生產，「自己澄清輿論攻擊就好」，把國光生產流感疫苗歷程拿出來說，實在不恰當。

對於大家所關心的四價流感疫苗，國光生技表示，流感疫苗原液、充填全是在台灣生產的成品，國光於2015年執行並完成總數2,000多人的人體臨床試驗後，才依法經查驗登記取得藥證而上市，其後每年供應國內民眾施打，並每年均執行施打後安全性調查且呈報主管機關。

以目前國內的四價流感疫苗而言，除國光外，其他進口疫苗包括賽諾菲(法國)、GSK(英國)及東洋代理的澳洲廠牌疫苗，都曾在其本國執行完整人體臨床試驗後核准上市，在台灣經過投標供貨後亦均執行施打後安全性調查。

（中時 洪凱音）

延伸閱讀

國光生去年EPS 0.68元 不分派股利

搶18億商機 高端四價疫苗核准上市

高端疫苗元月營收掛蛋 2款疫苗還有戲？