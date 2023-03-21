工研院鎖定生醫三趨勢 造神山

工研院21日發表2023生醫產業關鍵趨勢，瞄準藥物傳輸、異體細胞和腦神經數位治療三大領域，並點出6大亮點。建議業者應透過早期參與研究機構研發、深化自身技術能量、善用機構場域進行驗證，參與產業聯盟，提升台灣生醫產值，打造護國神山。

生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，蛋白降解藥成為新藥開發的主流之一，藥物傳輸技術更是兵家必爭；再生醫療雙法進入立法階段，國際研發趨勢轉向異體細胞治療，off-the-shelf（立即可用）、自動化生產成為產業新動能；另外，神經與認知疾病治療已成智慧醫材新商機。這都在國內業者可積極布局的預域。

為了接軌國際生醫關鍵趨勢，工研院也點出六大亮點。

生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅認為，蛋白降解藥和核酸藥物將成新顯學。其中，蛋白降解藥在熱潮延續中，靶向RNA將成新星；而核酸藥物其一是針對目標mRNA進行轉錄調控，近年由於技術突破，核酸藥物帶來精準治療潛力，吸引大廠投資或與新興廠商結成策略結盟，針對罕見疾病、心血管、呼吸道、神經性疾病藥物標靶開發，補足自身核酸藥物產品線。

由於核酸藥物傳輸系統影響其藥物穩定度、標靶精準度、藥物傳輸效率等，因此「藥物傳輸技術」為各大藥廠兵家競爭之地。

生醫與醫材研究所副所長沈欣欣則認為，全球掀起的再生醫療熱潮，將進入「工廠化」，為衝刺細胞治療量產，國際也出現公私聯盟合作，以加快再生與生物製劑量產技術。目前工研院開發出台灣第一座MIT貼附型細胞自動化生產系統，也是全球整合最完整的系統模組。