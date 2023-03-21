動物藥第一股來了！ 永鴻24日登興櫃

永信（3705）小金雞專攻動物用藥永鴻生技（6936），24日將以參考價26.6元登錄興櫃。總經理鍾威凱表示，今年新產品許可證至少會有5～10張，營收和獲利力拚創新高，外銷和寵物藥是未來營運布局的重心。

董事長李芳裕說，永鴻在國內經濟動物用藥市占第一，未來營運腳步會加快，營收將以兩位數成長為目標。

永鴻是永信在2016年斥資6.2億元收購外商碩騰生技新竹工廠，後與永信動物藥品部門合併並分割成立，目前擁有近300張國內動物產品許可證，產品分為治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品四大類；永信集團持股占57％，為最大法人股東，其次為兆豐和玉山創投，各約占3.02％、中盈投資2.51％。

永鴻產品比重上，經濟動物占營收98％、寵物占2％，含藥類的治療藥品與飼料添加物營收占比超過6成，不含藥的飼料添加物與寵物保健品佔比則逾3成。去年營收11.85億元，年增0.7％，稅後純益年減2.7％至1.07億元，主要是受到原物料成本上漲影響，每股稅後純益1.69元，低於前一年度。

鍾威凱指出，台灣整體動物市場規模約600億元產值，其中經濟動物、寵物各為120億元、480億元。永鴻是在2020年開始加碼投入伴侶動物，主要也是看好伴侶動物產品產值的年增成長可達8～10％，優於經濟動物的3～4％；該公司目標五年內寵物占比能超過1成，最終期望占比能達6：4，也會朝海內外市場發展。

鍾威凱表示，今年在國內經濟動物與寵物產品的新許可證，預計會有5～10張，海外市場現占比17％，最大客戶為合作夥伴美國生技公司BRI，與其合作酵素類產品外銷十幾國，另自有產品銷售則以東南亞為主。預估因疫後商業活動恢復，外銷占比會超過2成。

全球動物保健市場規模依據Precedence Research市調公司資料，在2021年為531.5億美元，預期2030年可成長到768.2億美元，自2022年至2030年的年複合成長率4.2％。在飼料添加劑部分，Grand View Research調查報告，2022年市場價值為407.4億美金，並自2023至2030年將以年複合成長率3.6％持續成長。

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