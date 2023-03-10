美時2022年獲利翻倍成長 擬配息3.46元

美時（1795）受惠血癌用藥在美上市銷售，2022年營運創下史上最佳成績，獲利翻倍成長，EPS 11.59元，年增111％，董事會通過擬配發每股3.46元的現金股利，預期2023年在新產品和授權案覆蓋率增加中，營運將可延續成長力道。

連續三年呈現兩位數高成長的美時，去年來自高毛利的外銷癌症用藥、以及亞洲區品牌藥的貢獻，創造穩定的現金流，稅前息前現金淨流入約44.52億元。稅前息前營業利益對淨負債（LTM EBITDA）比率，從2021年的1.49倍，大幅降至2022年的1.28倍。整體毛利率達到53％、營益28％，年增率分別提升8個及10個百分點。

美時在台灣、韓國和泰國均設定了重點治療領域，例如台灣的骨質疏鬆症、肺癌、帕金森氏症、戒癮藥品及藥局通路；韓國的減重、帕金森氏症、腎臟病以及泰國的骨質疏鬆症等科別。為加速美時的轉型，2022公司收購了多個品牌，例如CialisR和Alimta。得力於策略轉型成功，美時的亞洲市場營收與去年相比成長了5.6％。

重磅產品血癌藥Lenalidomide，已順利在美國、歐洲及巴西等地上市，拉丁美洲也完成前列腺癌症用藥Enzalutamide上市。

美時表示，去年研發團隊完成了6份藥證申請，完成了有史以來第一份（NCE-1）/（FTF）的提交，在美國獲得了Midostaurin（RydaptR的學名藥）簡易新藥上市程序（ANDA）核准；另外，還獲得了Nintedanib（OfevR的學名藥）美國FDA的暫時審查核可。

目前，美時總共有37項分別處於不同的階段的研發項目、透過與全球夥伴的合作獲得19種學名藥和3種505b（2）產品授權，為不同的產品組合持續注入新血；並在全球提交了75件申請、獲得全球72個市場的藥證核可。

美時表示，2022年共完成20個對外授權簽署，目前授權合約已覆蓋超過全球160多個市場，將在2023年持續擴張版圖。

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