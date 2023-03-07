適用65歲以上 東洋佐劑流感疫苗領證

東洋藥品（4105）宣布，繼「細胞流感疫苗」後，再充實「佐劑流感疫苗」產品，旗下代理65歲以上成人專用的四價佐劑流感疫苗，已獲得衛福部食藥署核發藥品許可證，藉此完備流感疫苗產品線。

東洋總經理侯靜蘭表示，除開展疫苗產品，旗下治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B（Lipo-AB），順利出貨美國，後續也會布局歐洲、亞洲市場，推升整體營運成長。 高齡化已是全球趨勢，且年齡會影響免疫功能表現，美國、加拿大、歐盟等12國都已普遍使用佐劑流感疫苗，且佐劑流感疫苗也獲許多先進國家官方列入65歲以上成人應優先接種專用疫苗的推薦名單。

侯靜蘭指出，東洋2020年導入由新一代製程技術生產的細胞流感疫苗；從2020年公費疫苗的55萬劑、2021年的89萬劑、2022年更突破百萬、達113萬劑及亮眼的自費市場表現，顯示民眾對新科技製程的細胞流感疫苗信賴度越來越高。繼代理6個月以上嬰兒到成人可適用的細胞流感疫苗，進一步再引進已在先進各國上市的佐劑流感疫苗，期為國人提供完整的流感疫苗防護選擇。

此外，東洋近年更與歐、美、日等先進跨國藥廠合作，共同為全球醫病尋找多元解決方案，也逐步透過專業結盟共同爭取國際市場。

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