昱展拓商機 藥品授權獲500萬美元簽約金

生技授權案再添一樁，繼安基罕病新藥以2.5億美元授權後，昱展（6785）也公告，將三個月長效注射型戒毒癮類新藥ALA-1000大中華區（中國、香港、澳門、台灣）以外的市場，授權某國際大藥廠，第一筆簽約金500萬美元。

昱展的長效三個月戒毒癮類皮下注射針劑ALA-1000，已完成與美國FDA的臨床三期前會議（End-of-Phase 2），因此，授權夥伴隨時可啟動全球臨床三期試驗；去年8月昱展法說會的說法，ALA-1000最快2025年進行新藥查驗登記送件（NDA）。

專注開發治療中樞神經系統的長效藥物的昱展，是由美時創辦人林東和在2016年創立，資本額5.7億元。該公司獨特緩釋機制In-Relar技術平台，可緩釋長達3～6個月，為減輕營運風險並同時創造收益，除了申請研發補助計畫外，也積極尋求跨國藥廠授權機會，創造營運優勢。

昱展近兩年股價勁揚，最低時是去年1月21日的42.8元，隨著新藥開發進展，去年底封關股價115元，全年漲幅以147％，勇奪興櫃股之冠，今年新春開紅盤後，昱展延續多頭氣勢，尤其是近10個交易日，股飆爆量飆漲，大漲70元，漲幅50.4％，3月1日並以221元創下新天價，3日收盤209元。

根據授權合約，昱厚可收取第一筆授權簽約金500萬美元，後續依合約約定期程，收取第二筆簽約金、研發里程碑金、銷售里程碑金及上市後產品全球銷售分潤。

昱展董事會是在今年2月21日決議通過授權董事長進行合約簽署，並於3月3日完成相關簽約事宜。

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