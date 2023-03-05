保健食品熱銷 外資喊買這檔 目標價420元

這產品賣得好；HSBC維持大樹「買進」評等，目標價調高至420元

大樹(6469)去年財報亮眼，全年EPS達7.85元，創下歷史新高，1日盤中股價盤中見到367元新天價，上周五(3日)以347.5元做收，股價創高後拉回。外資HSBC發布最新績效評等報告，對大樹維持「買進」評等，目標價從335元調高至420元。

大樹2022年營收145.6億元，年增29%，稅後純益7億元，年增72%，EPS達7.85元，創下歷史新高。董事會同時通過去年盈餘分配案，每股擬配發7元股利(包含現金股利4.7元、股票股利2.3元)。大樹去年營收、獲利以及股利水準皆創下歷史新高。

大樹去年受惠疫情期間防疫商品熱賣，以民眾保健意識抬頭，帶動保健食品銷售暢旺。此外，隨著規模經濟效益逐漸顯現，大樹2022年營業利益率來到5.92%的水準，創下歷史新高。

法人表示，大樹去年底家數已來到300家，今年預計年底家數將來到350家，大樹店型涵蓋商圈型與社區型，目前仍以商圈型為主，社區店會是未來展店驅動力。由於社區店的商品結構以保健藥品為主，且主要是加盟店，因此即便坪數小於商圈店，但對營益率的貢獻高於商圈店。

大樹去年營運表現創下新高，一部份原因來自疫情，展望今年，雖然防疫政策持續鬆綁，但疫後民眾對保健品需求維持強勁，市場看好將有助大樹產品組合持續轉佳。

外資HSBC發布最新績效評等報告，對大樹維持「買進」評等，目標價從335元調高至420元。預估2023年營收約182.91億元、EPS約10.04元。

HSBC表示，去年第四季的業績表現優於預期，可消除疫情趨緩後對大樹銷售及利潤率前景的擔憂，HSBC認為利潤率將驚喜上揚，主要在於產品結構進一步改善，高利潤保健品持續增長，目前保健品營占比約27%，高於2021年的23%和2020年的22%。

HSBC認為，大樹已經能够利用其龐大的市場份額來談判更好的採購價格，並確保更多的獨家產品來推動其利潤率。

大樹目前門店總數已達到312家（從2022年11月的292家增加到现在）。HSBC預估，大樹門店有望在今年底達到372家，即淨增67家，長期而言，HSBC認為大樹有望在2025年達到500家店的里程碑。