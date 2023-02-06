攻美、韓用藥市場 美時高掛大紅燈籠

學名藥廠美時(1795)6日宣布，與Unicycive Therapeutics, Inc.（那斯達克代碼：UNCY）簽訂腎臟用藥Renazorb韓國獨家授權及開發協議，在此利多激勵下，美時6日股價開高震盪走高，10點左右鎖上漲停273.5元，股價創下歷史天價，成交量放大至2.58萬張，大漲24.5元。

美時表示，Unicycive是一家臨床階段生物技術公司，為腎臟病患者開發創新療法，並將協助美時在韓國開發和商業化腎臟用藥Renazorb，此協議包含授權金、權利金以及里程金。

美時總經理威茲哈洛夫（Petar Vazharov）表示，腎臟病是美時的重點領域之一，美時集團的子公司Alvogen Korea在Kalimate及紅血球生成素等生物相似藥等旗艦級產品助攻下，一直佔據主導地位，為腎臟病市場貢獻超過3000萬美元的年銷售額。

Renazorb的加入有望為韓國慢性腎臟病（CKD）患者提供更高的臨床價值。

此外，美時日前也宣布，旗下癌症用藥Nintedanib學名藥證申請，已得到美國FDA的「暫定審查核可」（Tentative Approval），該藥原廠為百靈佳殷格翰的OFEV，美時將在正式取得藥證後進行上市活動。

根據IQVIA的統計數據，2021年度OFEV在美國銷售金額約為18億美元。

據總經理Petar Vazharov表示，Nintedanib獲美國FDA的暫定審查核可通知，讓美時的肺癌用藥產品線新添生力軍。繼2022年Lenalidomide在美國國成功上市後，公司會不斷地尋求更多、更好的機會，以增加美時整體在美國藥品市場的競爭力。

（工商即時 杜蕙蓉、數位編輯）