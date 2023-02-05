藥華藥1月營收年增259％ 外資持股逼新高

藥華藥（6446）5日公告，受美國中南部遭逢強烈冬季風暴引發多起交通事故，藥品受阻，產生遞延出貨，惟1月營收仍達2.32億元，交出年增259.42％，月減7.4％佳績。美洲區總裁Meredith Manning強調，若以季度來看，今年成長趨勢明確。

受惠罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101），自2019以來已陸續獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國、澳門及美國藥證上市銷售，今年在日本醫藥品醫療機器綜合機構(PMDA)查廠過關，上半年可望獲日本藥證，且韓國健保價亦將出爐下，營運將更上一層樓，也帶動外資連續九個交易日買超，累計買超近3千張，持股成長至14.44％，已逼近歷史新高。

Meredith Manning表示，藥華藥治療真性紅血球增多症(PV)新藥Ropeg，1月營收以美國銷售為主，歐洲並未出貨。上月底，由於美國中南部遭逢強烈冬季風暴引發多起交通事故，近2萬架次航班延誤或取消，25萬戶家庭無電可用，致使藥品受阻，產生遞延出貨，不列入當月營收。

依藥華藥美國子公司最新統計數據顯示，Ropeg在美國政府聯邦醫療保險覆蓋率達到100％、商業保險覆蓋率已達85％。在卓越MPN醫學中心的推廣已達8成，未來將持續在社區醫院推展，造福更多PV病患。

藥華藥指出，研究團隊近期發表有關Ropeg新給藥方案的臨床文獻評論，登上國際知名癌症醫學期刊《Frontiers in Oncology》。文中，綜合台灣、中國及韓國臨床研究顯示，以250-350-500 mcg 於一個月內達到最高劑量的給藥方式遠勝於PROUD-PV的結果，PV病患得以提早達到完全血液學反應的療效。

除了美、歐已取證外，藥華藥去年底巳向中國藥監局申請Ropeg上市許可證，今年1月也已申請馬來西亞上市許可證，進軍東南亞市場，未來成長力道可期。

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