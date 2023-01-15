搶灘東協治PV商機 藥華藥申請馬國藥證

藥華藥（6446）15日宣布，已於13日向馬來西亞國家藥品管理局（National Pharmaceutical Regulatory Agency, NPRA）申請新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b, 簡稱Ropeg, 即P1101）上市許可證，適應症為真性紅血球增多症（Polycythemia Vera , PV），正式進軍東南亞市場。

執行長林國鐘透露，早在2020年即著手佈局東南亞市場，此次申請Ropeg馬來西亞PV藥證，只是拓展東南亞市場的第一步，未來更預計陸續申請新加坡、越南等各國藥證。藥華藥的願景是立足台灣，以台灣為基地進行新藥創新發明、試驗發展、生產製造，進而行銷世界的全方位生物製劑藥廠。

Ropeg為藥華藥自行研發生產的創新長效型干擾素， 2019年獲歐盟核准使用於成人PV患者，2020年則獲台灣、瑞士藥證，更於2021年獲韓國及美國FDA核准上市。2022年提出日本及中國藥證申請，日本官方上月已完成查廠，藥華藥日本團隊對於2023年上半年取證高度樂觀。目前在香港、新加坡、澳門等地也已有患者透過專案進口自費使用Ropeg。

根據市場研究，馬來西亞約有1,000名PV患者，目前臨床治療包括放血、愛治膠囊、干擾素等。因Ropeg已獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國、澳門及美國核准用於PV並上市銷售，加上今年上半年可望再獲日本藥證，也為Ropeg搶攻全球PV市場再添動能，帶動藥華營運再創高峰。

營運進入收成的藥華藥，2022年營收28.82億元，年成長339％，前三季每股淨損4.37元，內部正力拚2023年營運轉盈。