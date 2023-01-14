上櫃生技董座大手筆 這社區每戶爽領2萬

搶發錢頭香！這社區每戶率先爽領2萬 生技董座再捐400坪地

屏東縣枋山鄉嘉和社區搶先行政院發紅包，而且是一戶2萬塊的大紅包，由泰博生技公司董事長陳朝旺為回饋鄉里而自掏腰包發送，總共發出365個2萬紅包，非常大手筆，村民更是開心不已，公所透露，陳朝旺一直默默為家鄉付出，曾捐出400坪祖厝給公所。

據了解，陳朝旺一直是很慷慨、又為善不欲人知的人，他出生在嘉和社區，後來經營泰博生技公司，在疫情間因耳溫槍、快篩劑等產品有賺錢，促使長年默默為家鄉付出的他，特別在年前又包了大紅包給村民，以「戶」為單位，1戶2萬，共發出365個2萬紅包。

為此，村民開心不已，而公所也透露，陳朝旺不是只有發紅包這項善舉，之前就曾將自己400坪的祖厝捐給鄉公所，公所正評估是否可做長照機構使用，此外，陳朝旺也因考量枋山地形狹長、洽公不便，將要捐1輛電動接駁車給地方，非常有善心。

據了解，泰博是一家已上櫃的生技股，2022年前三季EPS大賺逾30元，陳朝旺既是公司董事長，也兼總經理。該公司在近10年配發現金股利都超過3元，去年更派發達14.94元，預期今年配發的現金股息空間將更勝去年，使小股東口袋獲利滿滿。

（中時 謝佳潾；工商時報 數位編輯）