藥華藥 啟動美國創新研發中心計畫

藥華藥（6446）8日宣布，將在美國波士頓地區打造創新研究中心（PharmaEssentia Innovation Research Center, PIRC），研發更多元的產品線，並擴展研究領域，預計在未來兩年招募25名科學家，包括邀請疾病驅動生物學、蛋白質工程創新技術、抗體發現、新型態開發等專業領域的頂尖好手加入。

執行長林國鐘指出，藥華藥台灣總部多年來努力創新研發，已在真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）帶來變革性的成果；PIRC將在總部原有的堅實基礎上，提高公司研究能力，並幫助培養當地高階科學人才，專注於血液學、腫瘤學和免疫學領域的研發，以更深入罕見疾病患者的關鍵需求。

PIRC預計將配備最先進的實驗室、引進尖端技術，由藥華藥科學長林俐伶博士親自領軍，希望藉由她豐富的產業經驗和科學素養，加速研發更多醫學新知。

藥華藥美國團隊表示，創新研究中心將擴大現有相關領域的專業知識，並更早確立創新方向，以提升競爭力。特別的是，科學家將利用大數據、AI人工智能、高速自動化，更快確認新靶點和選擇適應症。

麻州生物科技協會（Massachusetts Biotechnology Council, MassBio）執行長Joe Boncore表示，藥華藥長久以來的醫學研究展現了對於改善病人護理的熱情，並實現身為生命科學產業領導者的能力。麻州已準備迎接下一世代的醫療創新，也預期藥華藥的創新研究中心，未來將對麻州帶來許多貢獻。

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